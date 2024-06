Pituca Sin Lucas: Tito Vega CONFIESA que tenía miedo de interpretar a Enrí | EXCLUSIVO

Tito Vega, el actor que interpreta a Enrique Andrade, más conocido como Enrí, en la nueva novela familiar “Pituca Sin lucas”, nos cuenta qué significa para él darle vida al querido amigo de Goyo. Aunque el personaje ha recibido cariño por parte del público, en un principio, el actor dudó en si aceptar el papel.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca sin Lucas Capítulo 20 RESUMEN: Micaela descubre a Gracia escapando con Salvador y crea un ALBOROTO

En una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento, Tito confesó que sintió miedo por no poder dar una buena interpretación del mejor amigo de Goyo. “La directora de casting me mandó el texto y cuando leí quién era Enrí, la verdad debo confesar que me dio un poco de miedo, de temor no dar la talla para el personaje. Me puse cabe, me boicotee a mí mismo y dudé mucho en si hacer, o no, el casting”, contó.

Sin embargo, aunque el actor no siempre estuvo seguro sobre asumir el reto de ser parte del elenco de la novela, revela que siente que guarda un gran parecido con su personaje. “Definitivamente tengo muchas cosas de Enrí. Soy muy amiguero, pero cuento los amigos con los dedos de las manos. Valoro mucho la amistad y soy muy dador también muy dador, así como lo es él”, aseguró.

Para terminar, Tito se mostró muy agradecido por el gran recibimiento que está teniendo Enrí en redes sociales y en las calles desde el estreno de “Pituca sin lucas”. “Siento que si ellos se toman un tiempo para podernos escribir y demostrar su cariño, siento que lo que me toca a mí es responderles con algo de mi tiempo también en forma de agradecimiento”, explicó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.