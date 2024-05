Pituca Sin Lucas: La drástica decisión que tomó Diego Villarán para darle vida a Franco Gallardo | EXCLUSIVO

Diego Villarán está teniendo su primera experiencia en la pantalla chica, interpretando a “Franco Gallardo” en la nueva novela familiar de Latina Televisión: “Pituca Sin Lucas”. El joven está viviendo uno de sus sueños y está más que contento con la oportunidad que se le está brindando. Además, el rol de su personaje tendrá una participación muy importante, en la que podría girar el torno de la trama.

En una entrevista EXCLUSIVA con Latina Entretenimiento, Diego confesó que tuvo que tomar una drástica decisión al momento de aceptar el papel de “Franco Gallardo”. El actor se encontraba estudiando la carrera de Ciencias de la Comunicación cuando audicionó. Cuando le dieron la noticia de que se quedaba con el puesto, estalló de emoción, pero rápidamente también se dio cuenta de que tendría que dejar de estudiar por un pequeño periodo de tiempo.

“Yo estaba en mi cuarto, grabando unas cositas y de pronto me llaman. Me dicen ‘Diego, quedaste’ y yo dije que “sí” de una. ‘¿Ahora cómo le digo a mis papás que voy a dejar un ciclo en la universidad?’, me van a matar. No me dio tiempo ni de emocionarme, porque tenía que esperar a contarles”, reveló. Asimismo, detalló que tras una conversación con su padre pudieron llegar a un acuerdo.

Por otro lado, también contó que toda esta nueva experiencia está siendo muy gratificando para él. Incluso, narró que tuvieron que pasar muchos días para que entre en razón que de verdad estaba participando en el proyecto. “Hasta el quinto o sexto ensayo no podía creer que estaba aquí. Pensé que en cualquier momento me iban a decir ‘hasta aquí no más'”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.