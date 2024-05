Pituca Sin Lucas Capítulo 5 EN VIVO: Rafael intentará seducir a Techi, ¿qué hará Manuel?

Hoy en Pituca Sin Lucas, tras encontrarse en apuros financieros, Techi decidió recurrir al mejor amigo de su esposo para solicitar ayuda. Sin embargo, lo que comienza como un gesto de amistad pronto se torna incómodo cuando Rafael parece malinterpretar las intenciones de Techi y trata de avanzar en una dirección inapropiada. ¿Qué hará Manuel Gallardo al respecto?

En un avance revelador, se observa a Techi llegando a su nueva casa en compañía de Rafael, quien sorprende a todos al confesar sus sentimientos hacia ella. Sin embargo, Techi reacciona con incomodidad ante esta declaración, dejando en claro que no comparte los mismos sentimientos.

“Yo puedo ayudarte a que te olvides Jose Antonio para siempre… me has gustado desde siempre Techi”, expresa Rafel dejando incomoda a Techi, quien se muestra reacia a darle un beso. La llegada repentina de Manuel añade un nuevo nivel de tensión a la situación.

Pero las sorpresas no terminan ahí. María Belén se encuentra bajo el ojo de su abuela, Cocó, quien sospecha de los verdaderos sentimientos de su nieta hacia Franco Gallardo. En una breve discusión, Cocó insta a María Belén a reconocer la verdad sobre sus emociones hacia Franco. “Quiero que entiendas cuál es su lugar. ¿por qué lo defiendes tanto? No me digas que ese muchacho te gusta”, exclama la Cocó.

¿Qué deparará el destino para nuestros queridos personajes en los próximos capítulos? No te pierdas el próximo episodio de “Pituca Sin Lucas”, después de El Gran Chef Famosos.

