Pituca sin Lucas Capítulo 04 RESUMEN: Conchita ENCARA a TECHI y Felipe cerca de descubrir la mentira de Gracia

Conchita Méndez comienza a tener sospechas muy grandes de que algo se cocina entre Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente, pues desde su llegada no han dejado de estar juntos. Pero lo que más le molesta, es que el vendedor de pescado omite o altera la información sobre las cosas que hace con ‘Techi’. La gota que rebalsó el vaso, fue cuando se enteró de algunos detalles que tenían que ver con la suspensión de Belén.

En el capítulo 04 de “Pituca Sin Lucas”, Conchita no podrá contener sus celos y explotará con Techi a espaldas de Manuel Gallardo, pues le diré un sinfín de cosas para tratar de asustarla; con la esperanza de que finalmente se aleje de su enamorado. Sin embargo, esto parece no importarle en lo absoluto a María Teresa, quien es consciente de que no tiene otras intenciones con el galán.

Por otro lado, la que también se está metiendo en un lio -gracias a sus mentiras- es María Gracia Rizo Patrón, quien nunca le contó la verdad de su situación financiera a su enamorado. Ahora, él por cuenta propia, descubrió que ya no vive en casuarinas y que la que era su casa, está siendo subastada al mejor postor.

Felipe no sabe qué hacer. Al descubrir lo que estaba ocultando quedó muy atónito y rápidamente recordó que Micaela Gallardo fue quien recalcó que Gracia era su nueva vecina. Para él, todo comenzó a tener sentido. Ahora, va en busca de su nueva amiga para intentar que obtener más respuestas. No obstante, la muchacha desea mantenerse al margen de los problemas de esa pareja y le da poco o nada de información.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

