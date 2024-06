Pituca Sin Lucas Capítulo 28: Margarita defiende su inocencia, pero nadie le cree

Margarita se encuentra en un aprieto muy grande luego de que las personas comenzaran a creer que fue la encargada de pintar la camioneta de María Teresa De La Puente. Por este motivo, decidió acudir a la casa de Techi para aclarar la situación. Lamentablemente no fue tan fácil para ella obtener la disculpa de la “pituca”.

“Vengo a decirle que yo no le pinté la camioneta… Yo sé que he hecho un montón de tonterías, pero no tengo nada que ver con lo que pasó con la camioneta”, comenzó diciendo cuando se acercó a la puerta de su hogar. “Mira Margarita, si tu me dices la verdad, la molestia se me va acabar mucho más rápido”, contestó Techi desconfiando de la palabra de la adolescente.

“Es bien difícil creerte. No te has portado muy bien que digamos”, acotó Techi sobre lo que Margarita le estaba contando. Sin embargo, ella agotaría hasta el último esfuerzo para que entendieran que no hizo nada. “Nadie me cree… Pero toda esta situación me parece demasiado injusta. No entiendo por qué tengo que pagar por algo que no hice”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.