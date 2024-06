Pituca sin Lucas Capítulo 27: Belén AMENAZA a Margarita para que la deje en paz

Al ver que alguien había vandalizado el automóvil de su mamá, Belén estaba segura de que la responsable sería Margarita. Toda esta suposición inició porque, previamente, su compañera de escuela le ha jugado bromas pesadas.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca Sin Lucas Capítulo 26: Belén PETRIFICADA le pregunta a Miguelito por José Antonio

La hija de Techi llegó hasta la casa de Margarita y la encaró. “¿Se puede saber qué te pasa Margarita? ¿Hasta cuándo vas a seguir con este show?”, le reclamó.

Evidentemente sorprendida, Margarita no supo cómo responderle. “Baja el tonito que estás en mi casa. No tienes por qué venir acá a gritarme. No entiendo de qué hablas”. Pero Belén le recalcó por qué estaba en su casa: “Eres una mentirosa. Dijiste que no me ibas a volver a molestar. Es más, viniste a mi casa a hacer las pases. Y ahora esto no te lo voy a dejar pasar”.

Margarita aún no sabía de qué estaba hablando Belén, así que le respondió: “Te volviste loca. Yo no he hecho nada”. “No te metas más conmigo ni con mi familia porque te juro que te vas a arrepentir”, sentenció su compañera.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.