Pituca Sin Lucas Capítulo 28: Manuel le revela a Techi que terminó con Conchita: “Te quiero a ti”

En medio de la revelación que hizo Techi sobre la idea de mudarse, Manuel Gallardo tenía otra “bomba” de información. El “Tiburón” decidió confesarle a María Teresa De La Puente que terminó su relación con Conchita sólo por ella.

“Techi, si tus hijas estuvieran felices, ¿tu todavía quisieras irte?”, preguntó, esperando que le diera una respuesta negativa. “Por un lado siento que sería un gran alivio estar lejos de ti”, acotó María Teresa De La Puente, generando un sentimiento inexplicable en él. “No me hago el tonto, si no que no puedo, no puedo. Techi yo ya di un paso”, reveló.

“Mira, yo ya terminé con Conchita… Por ti, o tu crees que fue casualidad que me equivocara de nombre el otro día?”, confesó Manuel Gallardo. “Yo estoy claro como el agua. Yo te quiero a ti Techi”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.