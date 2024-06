Pituca sin Lucas Capítulo 27: Gracia le arma ESCÁNDALO a Felipe, ¿cómo reaccionó?

María Gracia Rizo Patrón llegó hasta la universidad de su ex prometido Felipe Arosamena para armarle un ESCÁNDALO. Esto tras descubrir que él le había dejado el “camino libre” a Salvador para acercarse a ella. Así que, desde que lo ubicó, Gracia empezó a gritarle: “¿Quién te crees, Felipe? ¿Qué te has imaginado que soy? Así que le dejas el camino libre a otro… Qué considerado. No te metas en mi vida. Nosotros terminamos, así que yo puedo meterme con quien quiera y hacer lo que se me dé la gana”.

Evidentemente avergonzado, Felipe le pidió calmarse e ir a conversar a otro lado; pero Gracia no dejaría pasar la oportunidad para “exponerlo” frente a todos. “¿Ahora sí quieres hablar como adultos? Porque es súper infantil que le digas a Salvador que tiene el camino libre”, dijo.

Y, como Felipe no le respondió como esperaba, Gracia siguió gritando: “Preocúpate más por lo que dices. Además, ¿qué escándalo? Si es más escandaloso que te metas con una estudiante. Claro, aprovechas tu estatus para meterte con una alumnita”.

Este último comentario acabó con la paciencia de Felipe, así que le dejó las cosas claras antes de que sus compañeros crean cosas erróneas. “En primer lugar, yo soy alumno como ella. En segundo lugar, no ha pasado nada entre Micaela y yo (…) No entiendo cómo tienes cara para decirme inmoral cuando me has sido infiel con Salvador”.

Pero Micaela no se dejó vencer y lo retó. “¿Qué te importa? ¿Por qué no te quedas con la duda ahora que tengo el camino libre?”, sentenció antes de retirarse de la universidad.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.