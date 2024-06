Pituca sin Lucas Capítulo 27: Salvador le CONFIESA a Gracia que Felipe le dejó el camino libre

Salvador regresó a la casa de las Rizo Patrón y, tras convencer a Techi que no quiere hacerle daño a su hija, pudo conversar con María Gracia. El hijo del “Tiburón” Gallardo quería aclarar su situación con la joven, pero no se llevó la respuesta esperada.

Gracia se mostró sumamente indignada por la actitud de Salvador: “Qué pereza contigo. Qué inmaduro. Un día dices que sí, otro día que no, ¿quién te entiende? (…) Yo no tengo ningún pendiente contigo. No te hagas una película en la cabeza”.

Pero el hijo del “Tiburón” no iba a dejarla ir tan fácil. “Me las hago y no puedo evitarlo. Tú eres la protagonista en todas las escenas, bonita”.

Aunque, la siguiente respuesta de Gracia lo dejaría totalmente en ‘shock’: “Salvador, para. No sigas. La verdad que he estado pensando y no creo que quiera terminar definitivamente con Felipe”.

Al descubrir que Gracia quiere regresar con su ex prometido, Salvador le tiró una “bomba”: “Mira tú. Hablé con él y me dijo que me deja el camino libre contigo”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.