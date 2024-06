Pituca sin Lucas Capítulo 27: Manuel NO está enamorado de Conchita, pero sí de ¿Techi?

Conchita quedó paralizada al escuchar a Manuel Gallardo TERMINANDO su relación. La mujer no supo cómo reaccionar y pensó que todo se trataría de una broma de su pareja, aunque NO fue así. “No te entiendo, ¿cómo que terminemos?”, le preguntó.

El “Tiburón” Gallardo siguió firme con su decisión y le confirmó que quería quedarse solo por un tiempo. “Conchita, es que se me pasó el enamoramiento. Eso. Ya no siento mariposas en el estómago. Ya no siento lo mismo que antes. Conchita, quiero estar solo”.

Pero Conchita sabía que esa supuesta “soledad” que quiere Manuel tiene nombre propio: Techi De La Puente. “Tú no quieres estar solo. Me dejas para estar con la pituca”, sentenció la mujer.

Y Manuel no pudo negarlo. “Conchita, no sé si sea eso. Pero sí me están pasando cosas con ella y por eso quiero ser honesto contigo y quiero estar solo”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.