Pituca sin Lucas Capítulo 23 RESUMEN: Gracia con Salvador y Pipo con Micaela ¿NUEVAS PAREJAS?

“Pituca Sin Lucas” no deja de sorprender y en esta oportunidad la relación entre María Gracia Rizo Patrón y Felipe Arosamena finalmente llegó a su fin. A pesar de que ya estaba comprometidos, Pipo decidió no creer más en las palabras de su pareja. Incluso fue a confrontar a Salvador, quien no negó su gusto por la que pronto se iba a convertir en su esposa. A raíz de esto, decidió dejar las cosas con ella.

La que se encargó de esparcir el chisme por todo el vecindario fue Piedad, quien se lo contó a Alonso y él llevó la información a su casa. Curiosamente lo más impactados fueron Salvador y Micaela Gallardo. La que hizo el primer movimiento fue la señorita, quien no dudó en contactar a Pipi. Los estudiantes de medicina conversaron y decidieron pactar una salida.

Por otro lado, Gracia no pudo con su genio y llamó a Salvador. El trabajador contestó gustoso y aceptó la invitación a salira bailar. Cuando llegó la hora, ambos se encontraron en la discoteca que les gusta frecuentar. No obstante, cuando todo parecía que se convertiría en una noche redonda, fue todo lo contrario. Gracia se encontró con Belén trabajando y quiso armar un escándalo. Finalmente, para beneficio de ambas, llegaron a un acuerdo.

Todo eso sucedió mientras que Pipo estaba muy bien acompañado de Micaela en un restaurante bastante bonito. Los dos derrocharon química y las miraditas coquetas no tuvieron cuando terminar. Para Felipe la noche pintó bien, mientras que para Gracia todo lo contrario. No sólo se encontró con su hermana, sino que su mamá la descubrió en pleno beso con Salvador. ¿Qué le dirá Techi a su hija?

REVIVE EL CAPÍTULO 23 DE “PITUCA SIN LUCAS”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.