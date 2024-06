Pituca Sin Lucas Capítulo 22: Gracia le devuelve el anillo a Pipo en un arrebato de ira y terminan su relación

Felipe Arosamena descubrió que María Gracia Rizo Patrón recibía llamadas de Salvador Gallardo y no dudó en confrontar a su pareja por esta situación. “Bien insistente el pata”, fue el comentario que lanzó esperando que Gracia le diera explicaciones. Sin embargo, sólo acotó lo siguiente: “Ag, es un obsesivo”.

“¿Ah, sí? Porque yo estoy segurísimo de que tu me estás escondiendo algo… Hace algunos días con la supuesta confusión con los mensajes de WhatsApp y ahora esto”, dijo Felipe exaltado. “Hay algo que no me está cuadrado”, añadió.

Por más que María Gracia intentó poner mil excusas, finalmente los celos se apoderaron de Felipe. Esto desató que la hija de Techi no tuviera control de sus palabras. “Si el anillo es un problema, toma, te lo devuelvo. Parece que me apure en decirte que sí”, dijo mortificada. “Parece que yo me apure en pedirte matrimonio”, respondió triste el muchacho.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.