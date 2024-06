Pituca Sin Lucas Capítulo 21: Micaela está a punto de revelar el “secreto” de Gracia a Felipe

Micaela Gallardo se encontró con Felipe Arosamena en la universidad. La jovencita todavía sabe si acercarse por completo al estudiante de medicina o no. El muchacho fue quien la saludó y al entablar una conversación con ella, le consultó por una supuesta mentira de María Gracia Rizo Patrón. “Si ya te mintió antes y no te importó, entonces no te estoy diciendo nada nuevo”, fue el comentario que lanzó Micaela.

“Sólo me mintió una vez y en teoría no me va a volver a pasar”, respondió Felipe, muy seguro de lo que le estaba diciendo. “No me escondas nada, por favor. ¿Somos amigos o no?”, agregó. “A ver, yo vivo al lado de ella y cuando tu no estás pasan cosas. Cosas que no creo que ella te diga…”, contestó Micaela intentando distraerlo.

La muchacha, quien no quiere perder su amistad, decidió sacar todos los sentimientos que lleva dentro. “Yo ya le aclaré que tú y yo somos amigos… No entiendo por qué se pone celosa ¿Felipe, ¿tú quieres seguir siendo mi amigo? ¿Sabes qué? No me va a importar lo que piense Gracia”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.