Pituca Sin Lucas Capítulo 20: Salvador le propone a Gracia que se escape con él, ¿aceptará?

Salvador Gallardo no suelta los coqueteos con María Gracia Rizo Patrón. Esta vez, el mayor de los hijos de Manuel llamó a la prometida de Felipe para hacerle la atrevida propuesta de escapar y disfrutar juntos antes de que la joven se case.

La ‘pituca’ contestó la llamada y recalcó la insistencia de Salvador. “¿No te molesta que te llame o sí?”, respondió él. “A ti no te interesa que vaya a ser una mujer casada, ¿no? O sea en serio te pasas de fresco”, preguntó Gracia.

“No puede entender que te vayas a amarrar a ese pata aburrido en vez que ver a este cuerpecito de pejerrey”, dijo el joven. Ante las burlas de Salvador, Gracia intentó defender a su novio. “Felipe es lo mejor de este mundo”, aseguró.

Sin embargo, el mayor de los Gallardo no se detuvo y volvió a intentar sembrar la duda sobre si Felipe es o no para ella. “Eso lo dices porque nunca me has dado una oportunidad a mí. Ese Felipe debe de ser un reprimido, no vaya a ser que le falte pasión en la noche de bodas”, replicó. Antes de terminar la llamada, el muchacho hizo un último intento de convencer a la ‘pituca’ de salir con él. “No tengo dudas de que nos vamos a encontrar a las 11 en punto para fugarnos en mi camioneta”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.