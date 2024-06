Pituca Sin Lucas Capítulo 21: Franco finalmente le entrega carta a Belén, ¿cuál fue su reacción?  

Franco Gallardo no deja de pensar en cómo puede recuperar el amor de Belén. Por este motivo, acudió con su hermano mayor para que le pudiera brindar algunos consejos. La conclusión a la que llegó fue realizar una carta escrita por él mismo y a mano. Luego de unos días de intensa escritura, finalmente terminó con el cometido.

En pleno salón de clases, Franco decidió que era momento de entregarle la carta a María Belén Rizo Patrón. El mensaje fue pasando de mano en mano entre sus compañeros hasta que por fin llegó al sitio de la hija de María Teresa De La Puente.

“Belén, nunca he escrito una carta, no sé si es porque me parece cursi o me da vergüenza por las faltas de ortografía….”, comenzó diciendo el jovencito en la carta, de manera muy romántica y desde lo más profundo de su corazón.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.