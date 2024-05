Pituca sin Lucas Capítulo 19: Gracia ENCARA a Micaela por hablar mal de ella con Felipe

¡No soportó! Después de que Felipe desconfiara de su fidelidad, María Gracia encaró a Micaela Gallardo. Esto debido a que, según ella, la hija de Manuel estaría hablando mal de su persona frente a su prometido, haciéndolo dudar.

TE PUEDE INTERESAR | Pituca sin Lucas Capítulo 19: Enrí se ESCANDALIZA al encontrar a Candela en su cama

La hija de Techi salió de su casa al ver que Micaela llegaba a su hogar y detuvo su paso. “Oye tú, revoltosa. ¿Hasta cuándo le vas a meter ideas a la cabeza a mi novio? No te hagas la mosca muerta. Te gusta Felipe, ¿no? Por eso le hablas mal de mí”, le reclamó.

Sin embargo, Micaela no se quedó callada y respondió: “No gasto ni medio segundo de mi vida para hablar de ti. No me interesa. Es más, pienso que eres tan aburrida y hueca que no sabría ni qué decir”.

Aunque, al ver que su futuro matrimonio con Felipe estaría en peligro, María Gracia sentenció: “Así me cambies de tema, la tengo clarísima. Tengo un novio que te encanta y por eso inventas cosas sobre mí. Pero, ¿sabes que no te va a funcionar? Porque Felipe me ama y nos vamos a casar”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.