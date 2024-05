Pituca Sin Lucas Capítulo 17: Micaela desata sus ¿CELOS? contra Felipe por Gracia

Micaela Gallardo se encontró con Felipe Arosamena cuando intentaba ingresar a su hogar. El estudiante de medicina le preguntó los motivos por los cuáles ha estado ausente. “Tu enamorada, Felipe. Me tiene harta tu enamorada. Primero se la pasa restregándome el anillo de compromiso afuera de mi casa”, expresó la muchacha.

Por su parte, “Pipo” intentó a excusar a su pareja. “Es un poco insegura, no te lo tomes personal”, acotó. Pero esto no fue suficiente para que Micaela dejara de sentirse molesta por cómo reacciona Gracia cada vez que se encuentra. “Me odia y no sé por qué. Dile que pare”, sentenció.

En medio del intercambio de palabras que estaban teniendo los dos, a Micaela se le escapa una frase que podría ser interpreta de distintas formas. “Me friega que te vayas a casar, Felipe. Eso pasa”, manifestó la hija de Manuel Gallardo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.