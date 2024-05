Pituca Sin Lucas Capítulo 17: Manuel EXPLOTA con Franco tras enterarse que espía a Belén

Manuel Gallardo se enteró por Alonso que Franco espía por el agujero de la pared a Belén Rizo Patrón. El “Tiburón” explotó contra su hijo, pues no le pareció para nada bien que tuviera este tipo de actitudes. “¡Explícame por qué lo hiciste! Porque por más que trato, no hay nada que no te haga ver como un enfermo”, sentenció.

“Encontré el hueco y decidí mirar por ahí para conocer más a Belén”, fue la forma en la que se justificó Franco. “No es lo que piensas, nada más quería conocer su personalidad”, añadió. No obstante, ninguno de estos argumentos fueron válidos para Manuel.

“Si tanto querías conocerla, ¿por qué no le invitaste un helado o al cine? Lo que sea. En vez de estar sapeándola”, expresó muy molesto. “¡Nada justifica violar la intimidad de nadie. No me importa las razones. Es muy feo lo que hiciste!”, gritó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.