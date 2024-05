Pituca Sin Lucas Capítulo 15: Franco terminará su relación con Margarita por su amor a Belén

Franco Gallardo y Belén Rizo Patrón se confesaron su amor. Ahora saben que es lo que siente el uno por el otro. Por este motivo, el hijo del “Tiburón Gallardo” ha tomado una drástica decisión, en la que piensa terminar su relación con Margarita para siempre. Esto con el fin de poder estar más cerca de Belén.

“Oye, Franco, yo no te he dicho esto para que termines con Margarita. No quiero atrasar a nadie, eso es feísimo”, comenzó diciendo Belén, preocupada por la nieta de Don Bernardo, a quien no quiere romperle el corazón. “Bueno, ¿algún efecto puede tener lo que nos dijimos, no?”, expresó Franco.

Después de unos segundos de idas y vueltas sobre la misma conversación, finalmente Franco le comunicó a Belén qué es lo que haría. “Tengo claro lo que voy a hacer. Voy a terminar con Margarita”, sentenció muy seguro de su decisión.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.