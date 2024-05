Pituca Sin Lucas Capítulo 14: Techi decide ponerle fin a su matrimonio con José Antonio Rizo Patrón, ¿qué pasó?

María Teresa De La Puente llegó muy mortificada a su casa después de ser humillada por sus amigas en el club que antes frecuentaba. Habló con su mamá para intentar desahogarse, pues lo que vivió no fue para nada momento, e incluso pudo llegar a ser tormentoso.

“Me fui al club de golf, porque me dijeron que nos botaron. Me encontré con mis ex’s amigas y se burlaron en mi cara por estar vendiendo pescado”, contó. “Esperaba un gesto de amor o compasión…”, expresó. Lamentablemente, fue todo lo contrario. “Odio ese mundo, no quiero volver a saber nada más de ellos. Me borraron del mapa”, sentenció.

Luego de hacer esa catarsis, desató su ira contra José Antonio Rizo Patrón. “Cómo me pudo hacer esto José Antonio, él se fue y me dejó pagando los platos rotos. No lo voy a perdonar, mi matrimonio se acabó, para siempre”, concluyó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.