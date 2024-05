Pituca sin Lucas Capítulo 13: Piedad y las incómodas preguntas que ponen nerviosa a La Cocó

María Piedad se quedó bajo el cuidado de su abuela ‘La Cocó’ y aprovechó en hacerle algunas preguntas. Lo que nunca se esperó la mamá de Techi fue la serie de cuestionamientos que recibiría por parte de la más pequeña de las Rizo Patrón De La Puente.

Mientras la menor intentaba hacer sus tareas escolares, se distrajo y empezó con algunas preguntas INCÓMODAS: “¿Cómo se concibe abuelita?”, “Como el abuelito se fue al cielo, ¿tú volviste a ser virgen?”, “¿Mi mamá es virgen ya que mi papá no está?”.

Al escuchar a Piedad, ‘La Cocó’ quedó en ‘shock’ y no supo cómo responderle. Por eso optó por zanjar el tema: “¿Por qué no le preguntas al señor Google? Mejor no, ahí se escriben puras cochinadas. ¿Por qué no te pones a rezar? Mejor termina tu tarea”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

