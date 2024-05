Pituca Sin Lucas Capítulo 15: Belén todavía no quiere formalizar con Franco por ¿MARGARITA?

Belén Rizo Patrón fue sorprendida por Franco Gallardo cuando le dio la noticia de que por fin había terminado su relación con Margarita. Sin embargo, no le pareció del todo bien, aunque también le alegró que su amor sea correspondido. “Bueno, ayer terminé con Margarita”, así se lo comunicó el hijo del “Tiburón Gallardo”.

Al ver la negativa de Belén, Franco decidió bromear con la situación. “Uy, bueno. Si quieres le digo para regresar. De que me costó, me costó. Ahora está super triste”, acotó. “Bueno, pero nos gustamos y eso no se puede evitar”, añadió.

No obstante, se mostró muy seria cuando le dijo que tenía que esperar un tiempo antes de poder iniciar algo. “Pero hay que esperarnos un tiempo, todo lo posible para no hacerla sufrir más”, sentenció la hija de Techi.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.