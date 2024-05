Pituca sin Lucas Capítulo 14 RESUMEN: Manuel quiso ¿SEDUCIR? a Techi y le robó un ¿BESO?

“Pituca Sin Lucas” no deja de sorprender y cada capítulo suceden cosas totalmente nuevas e inesperadas. Esta vez, las parejas van tomando forma. Al menos Belén Rizo Patrón y Franco Gallardo tienen todo casi resuelto, pues el hijo del “Tiburón Gallardo” terminó su relación con Margarita, para luchar por el amor de la hija de Techi.

La jovencita no quiso aceptar la decisión que tomó el estudiante. Incluso dijo que lo iba a esperar, pues desea hacer todo lo posible para retener su amor. No obstante, el muchacho está muy seguro de su decisión y no hay marcha atrás. Por otro lado, Micaela lanzó un ácido comentario cuando vio el anillo de María Gracia y la catalogo de “infiel”. ¿Acaso serán los celos que comienzan a correr por sus venas?

En cuanto a los momentos de revelaciones, Goyo se metió en uno muy grande. Enrí no pudo contener el secreto más profundo del trabajador. En medio de una conversación junto a Conchita Méndez, bajo una amenaza de su casera con correrlo, terminó diciendo que Goyo está terriblemente enamorado de Conchita. Una fuerte revelación.

Finalmente, la careza del pastel es la escena de Manuel Gallardo y María Teresa De La Puente, quienes cada vez están más juntos y no esconden su amor. Es más, casi lo gritan a los cuatro vientos. En medio de un restaurante, “El Tiburón” se puso muy romántico con Techi y estuvo muy cerca de robarle un beso. Todo quedó al aire. ¿Qué ocurrirá en el próximo capítulo?

MIRA AQUÍ EL CAPÍTULO 15 DE “PITUCA SIN LUCAS”

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.