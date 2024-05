Pituca Sin Lucas Capítulo 14: Belén le confiesa a Franco que está ENAMORADA de él

Belén Rizo Patrón y Franco Gallardo se amistaron después de estar unos días distanciados debido a que el joven escuchó cómo ella recalcó que nunca podría estar con alguien como él. Por este motivo, decidió de ayudarla en muchas cosas y se alejó lo más posible. Para su suerte, pudieron resolver los conflictos y tener la misma amistad que tenían antes.

En el colegio, Belén no pudo sostener más sus emociones y explotó. Dejando salir todo lo que estaba conteniendo. “A veces siento que voy a explotar, me gustaría ser una adolescente normal. Común y corriente”, le contó a Franco Gallardo, mientras él sólo la escuchaba.

En medio de este desborde de emociones, se le dio por confesar su amor. “Franco, no me garres la mano… Porque no te la voy a querer soltar nunca, mira yo sé que tu tienes enamorada, no lo puedo evitar, pero te quiero, te quiero desde el primer día que nos conocimos… Estoy enamorada de ti, Franco”, manifestó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.