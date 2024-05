Pituca sin Lucas Capítulo 13: Gracia rompe en llanto ante Techi al confesar que engaña a Felipe

María Gracia Rizo Patrón no pudo ocultar sus sentimientos en la densa conversación que tuvo con su mamá Techi De La Puente. La joven terminó llena de lágrimas al revelar que sí había engañado a su enamorado Felipe.

La estudiante le contó a su madre que era cierto su reciente acercamiento con el hijo mayor del vecino: Salvador Gallardo. “No sé por qué le estoy haciendo esto a Felipe, mamá. Yo te juro que lo quiero y no sé lo que me está pasando”, se excusó María Gracia.

Al escuchar su voz quebrada, Techi intentó consolar a su hija y darle alternativas para resolver la situación. “Amorcito, tal vez tienes que terminar con él para poder aclarar las cosas. De repente ya no estás enamorada de él”, dijo.

Pero María Gracia se mostró completamente decidida a seguir con su relación: “No mamá. Felipe es perfecto, él es el novio ideal. Tú no sabes cómo me miran mis amigas cuando estoy con él. Aparte nos vamos a casar y vamos a tener hijos”.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

