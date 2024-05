Pituca sin Lucas Capítulo 13 RESUMEN: Gracia y Felipe se van a casar

¡Se acerca la boda de la mayor de las Rizo Patrón! En el episodio 13 de “Pituca sin Lucas“, María Gracia recibió a su enamorado Felipe en su casa en lo que parecía una velada común a la que están acostumbrados. Lo que NUNCA esperó la joven fue ver a su pareja arrodillado frente a ella pidiéndole matrimonio frente a su familia.

María Gracia y Felipe tuvieron una crisis en su relación y el joven buscó una manera de que su pareja esté segura del amor que se tienen. Así que optó por dar el siguiente paso. “¿Quieres casarte conmigo?”, fue la ansiada pregunta. Y, luego de minutos de tensión, Gracia le dio el SÍ ACEPTO.

Aunque, tan solo minutos antes, la joven le había confesado a su mamá que SÍ engañó a Felipe en una de sus salidas con el vecino Salvador Gallardo. Por eso, Techi le aconsejó terminar su relación; aunque Gracia se negó rotundamente a esa posibilidad. “No mamá. Felipe es perfecto, él es el novio ideal. Tú no sabes cómo me miran mis amigas cuando estoy con él. Aparte nos vamos a casar y vamos a tener hijos”, dijo.

Por otro lado, Conchita sigue ganando terreno en la vida de Manuel Gallardo. La mujer se propuso hacer las pases con Micaela, la única hija de su pareja. Por eso, le llevó algunos obsequios y limaron todas las asperezas que existían entre ambas.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.