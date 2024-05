Pituca sin Lucas Capítulo 13 EN VIVO: Felipe le pide matrimonio a Gracia

Este miércoles 22 de mayo se estrena el capítulo 13 de “Pituca sin Lucas“. En esta entrega, Felipe llegará a la casa de su enamorada María Gracia Rizo Patrón con un solo objetivo: pedir su mano en matrimonio. La noticia sorprenderá a la joven, quien se quedará sin palabras ante la propuesta de su enamorado.

En el adelanto del episodio se a María Gracia muy confundida porque, previamente, habló con su mamá Techi sobre el engaño a su enamorado con su vecino Salvador Gallardo. “No sé por qué le estoy haciendo esto a Felipe. Yo te juro que lo quiero”, le confesó la joven.

En tanto, Belén le confesará a su hermana más pequeña que aún mantiene sentimientos por su vecino Franco Gallardo. “Todavía me gusta Franco“, dice. “Entonces tienes que jugártela Bele, si no ariresgas, no ganas“, le aconseja Piedad.

