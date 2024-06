Pituca Sin Lucas Capítulo 30: Felipe abre su corazón con Micaela: “Me hubiera gustado conocerte antes”

La situación entre Micaela Gallardo y Felipe Arosamena sigue muy tensa. Esto se da a raíz de que la jovencita fue rechazada por el estudiante de medicina, quien esquivó un beso suyo y le recalcó que sólo la ve como una amiga. Al ver su molestia, decidió ir a buscarla a la universidad, para conversar un poco sobre el tema.

En medio de la conversación, decidió abrir su corazón y soltar sus sentimientos más profundos. “Me hubiera gustado conocerte antes que Gracia”, expresó. Micaela se quedó algo sorprendida, pero todavía continúa dolida por la escena que protagonizaron. “Pero me conociste después. No podemos cambiar eso, así que por favor dejemos de conversar”, sentenció.

Pipo no se detuvo y continuó expresándose. “Me pareces una chica increíble, yo me hubiera podido enamorar”, manifestó. Al parecer Micaela no desea dar su brazo a torcer y le puso la cruz. “No puedo ser tu amiga, no quiero. Así que ahora en adelante mantengamos distancia”, acotó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.