Pituca Sin Lucas Capítulo 30: Techi celebra eufórica con Manuel, pero Micaela arruina la fiesta

Finalmente María Teresa De La Puente tomó la decisión de quedarse en el vecindario. Por su cabeza pasó la idea de mudarse debido a los constantes problemas que estaba teniendo su familia. Sin embargo, después de pensarlo mucho, concluyó que no era la mejor idea. En ese sentido, corrió a la casa de Manuel Gallardo para contarle.

“Ya no me voy a mudar”, fue lo que le dijo con una sonrisa de oreja a oreja. “El Tiburón” no lo podía creer. “¿En serio?”, comentó. Fue ahí cuando ambos estallaron de alegría y corrieron a abrazarse. Sin embargo, de un momento a otro Micaela Gallardo los sorprende. “¿Disculpen?”, acotó. “¿De qué me perdí? ¿Qué estamos celebrando?”, añadió.

Eso hizo que un silencio incómodo se apoderara de la sala. Esto se debe a que Micaela tenía un mal carácter. Finalmente decidió dejarlos solos. “No se preocupen por mí, los dejo solos para que continúen en los suyo”, sostuvo.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.