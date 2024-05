Pituca Sin Lucas Capítulo 12: Gracia desata su furia contra Belén al pensar que la traicionó

María Gracia Rizo Patrón recibió un fuerte mensaje de su mamá, pues le dijo que tenían que hablar muy seriamente referente a sus salidas con Salvador. Esto le cayó como un baldazo de agua fría, la jovencita no esperó que Techi se llegara a enterar de lo que sucedía cada vez que se encontraba con el hijo de Manuel Gallardo.

Por este motivo, fue a reclamarle a María Belén. Según Gracia, su hermana menor era la única que tenía conocimiento acerca de sus encuentros con Salvador. “¿Le contaste a mi mamá de lo que pasó con Salvador? Como me entere que fuiste te juro que te friegas conmigo. O sea, mi mamá tiene suficientes problemas como para que se entere de algo así”, expresó muy molesta.

Belén intentó defenderse y le respondió, dejándole en claro que no es la persona que le fue con el “chisme” a su mamá. “Gracia, yo no le he dicho nada, te juro que nunca te haría algo así”, acotó. “Lo importante es que dejes de hacer tonterías. Te juro que yo no le he dicho a mamá, pero eso no quita que alguien más le haya dicho”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

