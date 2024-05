Pituca Sin Lucas Capítulo 11: Micaela y Felipe viven dulce momento, pero Salvador los interrumpe

Felipe se acercó a la casa de Micaela Gallardo para ver cómo seguía después del accidente que sufrió en una manifestación. Alonso, su hermano menor, fue quien recibió al estudiante de medicina. Curiosamente se encontraba realizando tareas junto a Piedad Rizo Patrón; la pequeña se mostró asombrada porque la pareja de su hermana estaba yendo a ver a Micaela.

Una vez dentro del cuarto de Micaela, Felipe comenzó a recibir su herida y entablaron una conversación bastante tierna. Incluso llegaron a tocar el tema de su mamá. “Ella nunca perdía una discusión, era polvorita, polvorita. Bastante inteligente y muy dulce, creo que eso sí no se lo saqué”, fue la descripción que hizo la joven de su madre.

“¿Quién te ha dicho a ti que no eres dulce?”, dijo Felipe mirándola tiernamente a los ojos. “Un jefe de prácticas, que es un poco pesado”, contestó. Luego de unos segundos, cogió su mano y le mencionó lo siguiente: “Oye, Felipe, de verdad no sé qué hubiera pasado si no me encontrabas. Gracias por todo, me sentí bastante protegida contigo”, manifestó. Todo iba bien hasta que Salvador los interrumpió de una forma muy graciosa y se dio cuenta que se estaban tocando las manos.

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

