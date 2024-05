Pituca Sin Lucas Capítulo 07: Techi enfrenta a Rafael luego de que quisiera sobrepasarse con ella

Rafael fue la persona que le dio trabajo a Techi para que pudiera recuperarse de la mala situación que está atravesando. No obstante, no todo habría sido todo por buena voluntad, ya que el abogado tuvo en mente otras intenciones con María Teresa De La Puente.

Rafael intentó sobrepasarse con Techi cuando la llevó hasta su vivienda. En la puerta de su casa, quiso robarle un beso e incluso llegó a forzar la situación. Para suerte de la “pituca”, Manuel Gallardo se encontró muy cerca del lugar, observó la situación y corrió para ayudarla.

Ahora, Techi lo enfrentó y le dijo que no volvería a trabajar con él jamás. “Acepto que me sobrepasé, Techi. Interpreté mal las señales”, intentó justificarse. “Lo que pasa es que me viste sola y te quisiste aprovechar de la situación. No te di ninguna señal”, sentenció Techi.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.