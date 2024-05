Pituca Sin Lucas Capítulo 06: Belén confiesa su amor por Franco sin saber que él la estaba escuchando

María Piedad y Belén Rizo Patrón estaban conversando acerca de las atenciones que está recibiendo por parte de Franco Gallardo. La pequeña está intrigada y le pregunta a su hermana sobre algunos pasajes del amor en su vida. Después de tantas idas y venidas, finalmente le consulta por los sentimientos que tiene por el hijo del ‘Tiburón’.

“¿Belén y a ti te gusta alguien? ¿Y franco?”, fue la pregunta sin anestesia que lanzó. “Franco no me gusta, es mi amigo”, comenzó diciendo esperando persuadir a su hermana. Además, no sabía que Franco estaba del otro lado de la pared escuchando toda la conversación.

“Yo he visto cómo lo miras, como él te mira”, recalcó su hermanita esperando que suelte alguna confesión. “Bueno, ya, pero un poquito, un pelín”, finalmente lo aceptó ante el grito de emoción de Franco.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

