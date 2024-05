Pituca Sin Lucas Capítulo 05: Conchita DESCUBRE MENTIRA de Manuel y lo cuestiona

Conchita tiene en la mira a cualquier acción sospechosa que realice Manuel Gallardo. Desde que llegó Techi al barrio, sus celos han incrementando y analiza muy bien cualquier tipo de movimiento inusual. Esta vez, Manuel Gallardo llegó puerto pesquero con el auto de María Teresa y Conchita se dio cuenta al instante. “Mi amor, hasta que por fin llegas ¿y esa camioneta?”, preguntó.

“¿Qué ya te volviste pituco?”, fue la interrogante que planteó. “Esta camioneta es de nuestra vecina, me la prestó. ¡Qué voy a tener un carro así! Sería un insulto a nuestra realidad”, contestó muy nervioso. “Claro qué buena, la Techi te la prestó. Claro, como la ayudas con sus hijas”, acotó incómoda ‘Conchita’.

“Fue la vecina que me chocó…”, respondió el emprendedor justificando el motivo del préstamo. “¿Me mentiste? Me dijiste que tenía 80 años”, respondió muy indignada mientras que Manuel le daba excusas para no despertar la alarma.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

