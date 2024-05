Pituca Sin Lucas Capítulo 04: Felipe está cerca de descubrir la mentira de Gracia y le pide a Micaela explicaciones

Felipe fue a visitar a María Gracia Rizo Patrón a su casa, sin esperar que ese ya no fuera su hogar, pues la jovencita intentó ocultarlo lo más posible. Ahora tiene una enorme duda sobre lo que realmente puede estar pasando. Por este motivo, acudió con Micaela, con quien intentará resolver ciertas interrogantes.

No obstante, no contó con que la hija de Manuel Gallardo todavía se encuentra molesta por el altercado que tuvo con Gracia hace poco. “No tienes que pedirme disculpas, si estás con ella, ese es tu problema. Es mejor que no andemos juntos”, respondió la muchacha cuando Felipe intentó disculparse.

“Tu le dijiste a Gracia que era tu nueva vecina… ¿Eso es verdad?”, lanzó la picante pregunta en busca de respuestas. “¿Yo que tengo que ver? Habla con ella”, acotó tratando de salir del problema. “Ya tuve suficiente con que me espere en la esquina de mi casa, saca tus propias conclusiones”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

