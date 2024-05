Pituca Sin Lucas Capítulo 06: Don Bernardo encuentra INUSUAL prenda de La Cocó y la avergüenza

La Cocó no desaprovechó la oportunidad de nuevamente “abusar” de la confianza de Don Bernardo para que la ayuda con las tareas del hogar. Sin embargo, en medio de los quehaceres sucedió algo totalmente impensado. La abuelita le encargó al señor que lave la ropa y en medio de tantas refregadas sacó un calzón grande.

“Parece que no lavaban en meses. Para la próxima le presto mi lavadora”, comenzó diciendo al ver la cantidad de ropa que tenían. “¿Tiene secadora? Porque lo santifico”, preguntó La Cocó muy interesada. “Con tal de que me perdone, la ayudo en lo que sea”, respondió el abuelito de Margarita.

En medio de la conversación, Don Bernardo agarró una prenda y se sorprendió. “Ohhh, ¿y esto es suyo?”, consultó con una mirada muy pícara. “No, no, no. Claro que no. Eso es de Techi. Yo utilizo hilo dental”, se justificó muy avergonzada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

