Pituca Sin Lucas Capítulo 05: La Cocó sospecha de que Belén está ENAMORADA de Franco

La Cocó está muy cerca de los pasos de sus nietas, por este motivo está pendiente de cualquier cosa que hagan o dejen de hacer. Desde que se mudaron al nuevo barrio, se dio cuenta de que Belén para muy cerca de Franco Navarro y esto le causa cierto conflicto. Por ello, intenta alejarlos cada vez que puede.

“Belén, ese muchacho está detrás de ti, se le nota…. La dama y el Vagabundo son solo una película”, expresó generando una molestia tremenda en su nieta. “Abuela, no pasa nada. De verdad, no me molestes”, sentenció.

“No entiendo por qué tratas tan mal a Franco”, respondió muy irritada por la actitud de La Cocó. “No lo trato mal, sólo quiero que entiendas cuál es su lugar ¿Y por qué lo defiendes tanto? No me digas que te gusta”, expresó su abuelita.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.