Pituca Sin Lucas Capítulo 04: ¿Nace un nuevo amor? Gracia y Salvador tienen amena conversación

Maria Gracia Rizo Patrón y Salvador Gallardo salieron de fiesta y pasó algo que ninguno de los pudo evitar. Se dieron un apasionado beso que duró largos segundos. Tras ello, la jovencita decidió darle una cachetada, pues se sintió ofendida. Sin embargo, en la noche ambos intercambiaron mensajes y tuvieron una amena conversación.

“Todavía me duele la cacheta, ¿sigues molesta o ya me perdonaste? Mira que fue un piquito nomás”, fue el primer mensaje que mandó el hijo de Manuel Gallardo. “Mentiroso, fue un beso con todo y yo no quería”, se justificó la jovencita.

“Bueno, entonces se acabó el intercambio de besos por cachetadas”, mencionó Salvador desatando risas en su nueva vecina. “Oye, no le digas a nadie, por fa. Tengo enamorado y me siento super mal”, expresó la muchacha.

De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

