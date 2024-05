Pituca Sin Lucas Capítulo 04: Felipe descubre el secreto de Gracia y queda atónito

María Gracia Rizo Patrón hizo todo lo posible para que su pareja no se entere que su familia está en bancarrota y que ahora está pasando penurias junto a su madre. Sin embargo, Felipe se dio cuenta de que ya no vivía en su casa de la peor forma y ahora tendrá muchas dudas sobre si confrontarla o no.

“Hola, disculpa, ¿la están vendiendo? ¿desde cuándo?”, expresó Felipe al ver que había personas saliendo de la supuesta casa de su pareja, quien hasta hace algunas semanas todavía residía en el lugar. “Hace más de dos semanas”, le contestaron, dejándolo sorprendido.

Cuando preguntó por los motivos de la venta, no le supieron dar mayores razones, dejándolo con una incógnita muy grande. “Ni idea, señor. Lo que sé es que esta casa salió al remate y tengo que venderla”, le contestaron.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

