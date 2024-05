Pituca sin Lucas Capítulo 03: Franco le confiesa a Belén que dejará a Margarita por OTRA chica

Franco Gallardo parece estar muy interesado en su nueva vecina María Belén Rizo Patrón; pese a tener a Margarita como su enamorada. El hijo de Manuel visitó a su compañera para charlar un poco antes de que empiece su primer día de clase.

El joven llegó hasta la casa de las Rizo Patrón y encontró a Belén en pijama, pero eso no evitó continuar con la charla. Pronto, Franco abrió un poco su corazón sobre lo que estaba pasando con su pareja: “Ella y yo creo que no estamos bien hace tiempo. Y más ahora. Es que me está gustando otra chica”.

Esta declaración impactó a Belén, quien se sinceró sobre la situación con su nuevo amigo: “Si yo fuera Margarita, preferiría que seas muy sincero. 100% sincero. ¿Para qué mientes, no?”.

