Pituca Sin Lucas Capítulo 04: ‘Conchita’ CONFRONTA a ‘Techi’ por acercarse a Manuel y le da ultimátum

‘Conchita’ se muere de celos cada vez que María Teresa se acerca a Manuel Gallardo, sobre todo ahora que la señora encontró ciertas incongruencias en la historia que finalmente le contó el vendedor de pescado. Esta vez ‘Techi’ fue a la casa de Manuel para ver el tema de la suspensión de su hija, sin esperar que se iba a encontrar con ‘Conchita’.

Aunque en un inicio se mostró amable, no fue hasta que ‘Techi’ salió de la casa de Manuel que se dio cuenta de que la estaban esperando. “¿Tienes un minutito?”, le dijo con el fin de poder conversar. ‘Techi’ sintió sus intenciones y se negó rápidamente. “No, no tengo. Me tengo que ir con mis hijas. No quiero ser mal educada, pero hoy he tenido un día bien pesado”, contestó.

“Me he dado cuenta de que estás como abandonada… Sólo quiero que sepas que Manuel es mi enamorado, mi novio. Quiero que sepas que no tienes que hacerte ninguna ilusión con él”, expresó. “La que se mete con el novio de ‘Conchita’, termina frita”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.