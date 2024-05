Pituca sin Lucas: Así fue en casting de Emilia Drago para ser Techi De la Puente | EXCLUSIVO

Emilia Drago, la actriz que interpreta a Techi en “Pituca sin Lucas”, cuenta su experiencia trabajando un esta nueva novela en una entrevista EXCLUSIVA para Latina Entretenimiento. Techi, la ‘pituca’, es el primer papel protagónico de la actriz en sus 20 años de trayectoria. Emilia confesó que no sabía de qué trataba la serie cuando pasó por el casting.

La artista narró cómo fue su audición para interpretar a Techi De La Puente. “Llegue al casting muy ilusionada. Y después, me fui enterando de qué era en realidad, porque yo particularmente no había visto antes la versión chilena, ni la versión mexicana, y me fui enamorando de lo que me iban contando”, contó.

Aunque Emilia no conocía mucho sobre su papel, comenta que se sintió muy cómoda al interpretar a Techi por primera vez. “Sentí una conexión inmediata”, afirmó. Para la actriz, todo el elenco de “Pituca sin Lucas” comparte y se ríen juntos, a pesar de que todos tienen diferentes edades. “Yo siento que todos estamos muy unidos, con un energía bien parecida”, declaró.

Además, Emilia Drago también confesó que la química entre el elenco es tan buena que tiene que aguantarse la risa en las grabaciones, sobre todo con La Cocó y las Rizo Patrón. “No puedes reírte por completo porque es como 3, 2, 1 y tienes que respirar para no reírte. Pero si pasa, cuando estoy grabando con mi familia, que sí nos distraemos bastante”, comentó entre risas.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Pituca sin Lucas”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Pituca sin Lucas” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.