Pituca Sin Lucas Capítulo 28: Techi saca las garras y ENCARA a Conchita por pintar su camioneta

Conchita Méndez tomó la drástica decisión de llamar a María Teresa De La Puente en plena madrugada para revelarle que fue ella quien finalmente decidió pintarle la camioneta. No obstante, no esperó que Techi la encarara al día siguiente. “Por fin llegaste. O sea pintaste mi camioneta y me llamas en la madrugada para confesármelo. ¿Así me llamas loca? Podría denunciarte, pero no lo hago porque debes de estar tan dolida por tu ruptura”, sentenció la “pituca”.

Esto parece importarle poco a nada a Conchita, quien contestó de forma demasiado fresca. “Te metiste donde no te correspondía, así que no te metas trencha”, acotó. “Yo puedo ser muy pituca como tu dices, pero no soy ninguna tonta, Yo puedo ser más peligrosa que tú”, lanzó el dardo Techi.

Asimismo, Techi decidió advertirle para que no se meta con ella. “No te metas ni con mi familia, ni conmigo”, respondió. Por su parte, Conchita la invitó a que se retirara del vecindario. “Hay muchos barrios baratos donde puedes irte con tus princesitas”, expresó.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.