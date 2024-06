Pituca Sin Lucas Capítulo 28: Conchita estalla en furia contra Enrí tras ser expuesto por Manuel

Conchita no pudo ocultar su enojo cuando se enteró que finalmente Manuel Gallardo había descubierto que Enrí y Goyo fueron los que vandalizaron la camioneta de María Teresa De La Puente. La emprendedora se mostró muy disgustada y no dudó en reclamarle. “Fue culpa de este cabezón que no pudo sacarse la pintura de las manos”, mencionó Goyo.

“¿Es enserio Enrí? ¿Por descuido?”, respondió Conchita muy mortificada. “Se me pasó, lo que pasa es que no estoy acostumbrado de delinquir”, fue la excuso que utilizó Enrí ante los ataques de Conchita. “El plan era perfecto, Enrí, ¡perfecto!”, gritó Conchita desesperada.

Por su parte, Enrí no dejaba de defenderse de los ataques que recibía de Conchita. “Yo sólo ejecuté tu plan, y sólo lo hice por ti, porque eres como una hermana”, comentó. La mujer, al ver eso, le pidió disculpas y soltó temible frase: “Pensándolo bien, mejor que la Techi sepa de lo que estoy hecha”, sentenció.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.