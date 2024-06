Pituca Sin Lucas Capítulo 24: Techi desata su furia tras ver ardiente beso entre Salvador y Gracia

María Teresa De La Puente quedó impactada luego de ver a su hija besándose con Salvador Gallardo a los días de haber terminado una larga relación con Felipe Arosamena. A pesar de que no le hizo un escándalo o se lo reclamó directamente, se encontraba muy mortificada. Por este motivo, acudió con Belén para desatar toda su furia contenida.

“Ví a tu hermana besándose en la discoteca con Salvador. Ayer estaba presumiendo su anillo y hoy está besuqueándose con ese chico delante de todo el mundo”, le contó a la adolescente, quien ya sabía todos los detalles de esta situación.

“No entiendo qué está haciendo Gracia, está con Felipe hace años”, mencionó Techi muy indignada. “Le he dado toda la confianza, toda mi vida. Lo que más me molesta es que me mienta”, sentenció decepcionada.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.