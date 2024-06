Pituca Sin Lucas Capítulo 24: Belén CONMUEVE a Techi tras revelarle que está trabajando

Belén Rizo Patrón finalmente decidió confesarle a su madre la verdad detrás de sus saliditas nocturnas. La adolescente se vio obligada a hacerlo, luego de que María Teresa De La Puente tuviera una larga conversación sobre la confianza que ella le brindó a sus hijas.

Luego de pensarlo mucho, consideró que era el momento apropiado de contarle todo. “Estoy trabajando de mesera en el paraíso. Cada vez que te decía que iba a reuniones en realidad estaba yendo a trabajar. Yo lo hice por nosotros, quería conseguir cosas para la casa”, expresó.

Lejos de molestarse, Techi se mostró muy conmovida por la acción que tomó su hija. “¿Cómo me voy a molestar, hija? Lo que has hecho es hermoso, amor. Si me tengo que molestar con alguien, sería conmigo”, respondió muy orgullosa de su hija.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.