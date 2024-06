Pituca Sin Lucas Capítulo 23: Belén revela los motivos por los que NO perdona a Franco

Franco Gallardo está haciendo hasta lo imposible para recuperar el amor de Belén Rizo Patrón después de lo que descubrieran espiando por el agujero que colindaba con el cuarto de las vecinas. Desde una carta, hasta un video producido. Sin embargo, nada parece ser suficiente para obtener su perdón. En vista de ello, le preguntó qué más tenía que pasar para que esto suceda.

“Tú y yo estábamos muy cerca cuando pasó todo esto. Yo te dije que te quería y eso no se lo había dicho a alguien. De repente encontrarme con la noticia de que me habías estado espiando por un hueco en la pared me dejó muy mal, fue un balde de agua fría para mí”, fue la respuesta que le dio Belén. El muchacho no se quedó con ninguna duda y pidió cuánto tiempo tenía que pasar hasta que se reconcilien.

Belén todavía no tiene las cosas claras, a pesar de que tiene sentimientos por el joven, su corazón todavía no puede olvidar esa falta de respeto. “No sé, estoy tratando de ser lo más sincera contigo. Es mejor no apurar las cosas”, expresó la adolescente.

¿De qué trata “Pituca sin Lucas” de Latina Televisión?

La nueva ficción cuenta la historia de ‘Techi’ De la Puente (Emilia Drago), una mujer adinerada, casada y con tres hijas que, luego de que su esposo tenga problemas económicos y escape del país, tendrá que mudarse a un distrito de clase media y empezar de cero. En su nuevo barrio, conocerá a su vecino Manuel Gallardo (Jorge Aravena), un viudo de cuatro hijos, con quien surgirá una atracción. La vida de ‘Techi’ dará un giro de 180°, pues vivirá experiencias que cambiarán sus creencias y su forma de ver el mundo.