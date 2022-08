Hugo Espino recibió depósitos de S/ 90 mil por parte de los hermanos de la primera dama

Juan Carlos Ramos, defensa legal de Hugo Espino Lucanas, afirmó que los cuñados del jefe de Estado, David y Walter Paredes Navarro, depositaron a su patrocinado y a la hermana de este, la suma de 90 mil soles en octubre del año pasado como parte de un préstamo.

En efecto, el abogado en diálogo con Punto Final alegó que dicha transacción fue bancarizada, lo cual justificaría su procedencia lícita, pero evitó dar detalles asegurando que la investigación tiene carácter reservado. No obstante, aclaró que pese a que hubo una omisión de su patrocinado, este dinero no sería producto de ninguna coima.

“En los seis meses anteriores no hubo un depósito, pero sí es verdad que en octubre del año pasado hubo depósitos de 70 mil soles y 20 mil soles. Es una operación transparente y bancarizada, no vamos a negar los datos, pero ha habido una omisión, no es un pago ilícito, sino que es un préstamo que hace el señor David a mi patrocinado”, puntualizó el letrado.

“Él le presta 90 mil soles, en dos depósitos, este dato por iniciativa de la defensa será detallado ante el señor fiscal. Hay un vínculo, porque Espino dice que lo conoce a David. Se trata de un préstamo bancarizado. De un total de 90 mil soles a la cuenta BCP de Espino y otro de 20 mil que se hace desde la cuenta de Walter Paredes pero a él no lo conoce”, añadió.

Cabe recordar que la constructora JJM Espino ganó la buena pro de una obra valorizada en más de 3 millones de soles para remodelar el colegio Santiago Antúnez de Mayolo, ubicado en el distrito de Gorgor, de la provincia de Cajatambo, en el departamento de Lima.