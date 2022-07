Hugo Espino afirma que Yenifer Paredes intercedió en proyecto de saneamiento

Por primera vez y en exclusivo, Hugo Espino brindó detalles sobre su vinculación con Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. Aseguró que no ha obtenido beneficios por su cercanía a la familia presidencial, pero señaló que las reuniones con la hermana de la primera dama en Palacio de Gobierno fueron para tratar temas laborales.

“No tengo nada que ocultar, estoy aquí presente para dar mi rechazo a todo lo que se está hablando. No me he beneficiado de ninguna manera por esa amistad. Tampoco existe ni obra en licitación”, remarcó el empresario ante las cámaras de Punto Final.

Asimismo, en referencia a las imágenes difundidas en las que se le ve junto a Yenifer Paredes en Chadín, en Cajamarca, indicó que fue invitado por el alcalde de dicha localidad para “ver la necesidad de la zona y elaborar un expediente técnico a futuro”. No obstante, mencionó que el nexo con dicha autoridad fue Paredes Navarro.

Por último, Espino Lucana, quien ganó la licitación en una obra valorizada por más 3 millones de soles durante esta gestión, expresó que contrató de manera verbal a Yenifer Paredes para que realice labores de apoyo sobre documentación, empadronamiento y firma de actas.

“En Palacio me entrevisté con Yenifer. Tratamos temas amicales y laborales. Veíamos coordinación de documentos. Ella vive en Chugur, por eso las coordinaciones las tenían que ser en la residencia. También tengo amistad con los hijos del presidente”, informó.