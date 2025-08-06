Blippi se hizo presente en la nueva temporada de “Yo Soy” gracias a Manolo Valera. El participante sorprendió al jurado con su traje muy similar al del artista infantil.

Pero, quien no estaba nada contento de verlo en el escenario fue Ricardo Morán por una razón particular. “Este personaje que él está haciendo se llama Blippi y es mundialmente reconocido. Y ahora hay juguetes, discos, muñecos, canciones, series, a las cuales mis hijos son adictos. No hay personaje infantil que yo deteste más que Blippi. Trato de convencer a mis hijos de que no vean a Blippi porque me desespera”.

